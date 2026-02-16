Conector universal
Caracteristici si beneficii
Mânere încorporate și design ergonomic
- Usor de utilizat.
Pentru furtunuri cu diametrul de 1/2" și 5/8".
- Pentru o conectare rapidă și convenabilă a furtunului.
Sistem cu prindere rapida
- Compatibil cu toate sistemele click standard.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1/2″ / 5/8″
|Culoarea
|Negru
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|63 x 36 x 36
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.