Conector universal

Caracteristici si beneficii
Mânere încorporate și design ergonomic
  • Usor de utilizat.
Pentru furtunuri cu diametrul de 1/2" și 5/8".
  • Pentru o conectare rapidă și convenabilă a furtunului.
Sistem cu prindere rapida
  • Compatibil cu toate sistemele click standard.

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru 1/2″ / 5/8″
Culoarea Negru
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 63 x 36 x 36
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
