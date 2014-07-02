Conector Universal Aqua Stop

Cuplaj de furtun universal cu Aqua Stop. Design ergonomic pentru o manevrare usoara.

Conectarea, deconectarea si repararea care se realizeaza simplu - cu cuplajul universal al furtunului cu Aqua Stop, intr-un mod practic si ergonomic. Sistemul cu conectori, flexibil ,simplifica irigarea gradinilor si suprafetelor mici si mari. Functionarea racorduilor de robinete si a cuplajelor de furtunuri este esentiala pentru orice sistem bun de irigare. Cuplajul universal al furtunului este compatibil cu trei dintre cele mai utilizate diametre de furtun normal si cu toate sistemele de prindere cu click disponibile.

Caracteristici si beneficii
Aqua Stop
  • Pentru o decuplare sigura a furtunului si a accesorilor, fara stropire
Design ergonomic
  • Pentru a facilita utilizarea.
Sistem cu prindere rapida
  • Potrivit pentru toate marcile cunoscute
Universal (1/2", 5/8", 3/4")
  • Potrivit pentru toate furtunurile de gradina

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Culoarea Galben
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 70 x 33 x 42
Conector Universal Aqua Stop
