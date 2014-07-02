Conector Universal Aqua Stop
Cuplaj de furtun universal cu Aqua Stop. Design ergonomic pentru o manevrare usoara.
Conectarea, deconectarea si repararea care se realizeaza simplu - cu cuplajul universal al furtunului cu Aqua Stop, intr-un mod practic si ergonomic. Sistemul cu conectori, flexibil ,simplifica irigarea gradinilor si suprafetelor mici si mari. Functionarea racorduilor de robinete si a cuplajelor de furtunuri este esentiala pentru orice sistem bun de irigare. Cuplajul universal al furtunului este compatibil cu trei dintre cele mai utilizate diametre de furtun normal si cu toate sistemele de prindere cu click disponibile.
Caracteristici si beneficii
Aqua Stop
- Pentru o decuplare sigura a furtunului si a accesorilor, fara stropire
Design ergonomic
- Pentru a facilita utilizarea.
Sistem cu prindere rapida
- Potrivit pentru toate marcile cunoscute
Universal (1/2", 5/8", 3/4")
- Potrivit pentru toate furtunurile de gradina
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Culoarea
|Galben
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|70 x 33 x 42
Masini compatibile
- Aspersor circular RS 120/2
- Aspersor circular RS 130/3
- Aspersor multifunctional cu 6 pozitii MS 100
- Aspersor oscilant OS 3.220
- Aspersor pulsatoriu cu rotatie completa PS 300
- Aspersor pulverizare CS 90 Spike
- Aspersor pulverizare CS 90 Vario
- Baghetă pentru udat, 6 pozitii
- Carucior pentru furtun HT 3.400
- K 2
- K 2 Battery Set
- K 5 Basic
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- Pistol cu reglaj pentru stropit
- Pistol de pulverizare
- Pistol multifuncțional pentru stropit "Plus"
- Programator manual de 120 min cu 3 brațe WT 2.000
- Programator pentru irigarea automată de 120 min WT 4
- Stropitor manual mini pentru stropit