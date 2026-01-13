Conector universal Premium

Cupla furtun universala din metal. Vine cu o clemă pentru furtun robusta, fabricata din aluminiu, rezistenta la coroziune și cu mânere moil încastrate, din plastic. Compatibil cu toate sistemele de prindere cu clic.

Conectarea, deconectarea si repararea sunt realizate simplu - cu cuplaj de furtun universal din aluminiu premium, fara coroziune, cu cleme cu caneluri din plastic moale, pentru manevrare deosebit de confortabila. Functionarea racorduilor de robinete si a cuplajelor de furtunuri este esentiala pentru orice sistem bun de irigare. Cupla universala premium a furtunului este compatibila cu trei dintre cele mai utilizate diametre de furtun normal si cu toate sistemele de prindere cu click disponibile.

Caracteristici si beneficii
Prindere din plastic moale
  • Pentru a facilita utilizarea.
Clema furtun din aluminiu rezistent la coroziune
  • Robustețe garantată

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Culoarea Negru
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 65 x 39 x 40
Conector universal Premium

PREMII

Schlauchkupplungen Premium

Conector furtun premium universal bun

Conectorul furtun premium universal a fost catalogat ca "bun" (1,5) in cadrul unui test pe teren in revista "selbst ist der Mann".

