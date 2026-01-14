Conectoarele fiabile de robinet, conectoarele de furtunuri si furtunurile, sunt esentiale pentru un sistem eficient de irigare. Karcher ofera o gama completa de accesorii pentru conectarea, deconectarea si repararea sistemelor de irigare. De exemplu, conectorul cu doua-cai pentru conectarea a doua furtunuri. Acest conector universal cu doua-cai, de calitate inalta, este adecvat pentru toate furtunurile de gradina standard si este conceput ergonomic pentru manevrare usoara. Conectorul cu doua-cai este compatibil cu trei dintre cele mai utilizate diametre de furtunuri si toate sistemele de prindere cu click disponibile.