Conexiune universala dubla
Pentru conectarea rapida a doua furtunuri. Design robust. Sistem clic potrivit tuturor marcilor!
Conectoarele fiabile de robinet, conectoarele de furtunuri si furtunurile, sunt esentiale pentru un sistem eficient de irigare. Karcher ofera o gama completa de accesorii pentru conectarea, deconectarea si repararea sistemelor de irigare. De exemplu, conectorul cu doua-cai pentru conectarea a doua furtunuri. Acest conector universal cu doua-cai, de calitate inalta, este adecvat pentru toate furtunurile de gradina standard si este conceput ergonomic pentru manevrare usoara. Conectorul cu doua-cai este compatibil cu trei dintre cele mai utilizate diametre de furtunuri si toate sistemele de prindere cu click disponibile.
Caracteristici si beneficii
Design robust
- Robustețe garantată
Pentru conectarea a doua furtunuri
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|51 x 36 x 36