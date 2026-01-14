Conexiune universala G3/4 cu piesa de reductie G1/2

Racord pentru robinet, extrem de robust, de 3/4 si reductie de 1/2. Piesa de reductie permite racordarea la doua marimi de filet. Sistem clic potrivit tuturor marcilor!

Conectoarele fiabile de robinet, conectoarele de furtunuri si furtunurile, sunt esentiale pentru un sistem eficient de irigare. Karcher ofera o gama completa de accesorii pentru conectarea, deconectarea si repararea sistemelor de irigare. De exemplu, conectorul de robinet robust cu filet 3/4" si reductie cu filet de 1/2". Reductia permite conectarea la doua dimensiuni de filet. Conectorul universal de reparare a furtunului este adecvat pentru toate furtunurile standard de gradina si este conceput ergonomic, pentru manevrare simpla. Solutia ideala pentru conectarea sau repararea a doua furtunuri. Conectorul de robinet cu filet 3/4" cu reducator cu filet 1/2" compatibil cu trei dintre cele mai utilizate diametre de furtunuri si toate sistemele de prindere cu click disponibile.

Caracteristici si beneficii
Extrem de robust
  • Robustețe garantată
Reductor
  • Permite racordarea la doua fileturi de dimensiuni diferite

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiune filet G3/4 + G1/2
Culoarea Negru
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 48 x 33 x 33

Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.

Masini compatibile
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova