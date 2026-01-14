Conectoarele fiabile de robinet, conectoarele de furtunuri si furtunurile, sunt esentiale pentru un sistem eficient de irigare. Karcher ofera o gama completa de accesorii pentru conectarea, deconectarea si repararea sistemelor de irigare. De exemplu, conectorul de robinet robust cu filet 3/4" si reductie cu filet de 1/2". Reductia permite conectarea la doua dimensiuni de filet. Conectorul universal de reparare a furtunului este adecvat pentru toate furtunurile standard de gradina si este conceput ergonomic, pentru manevrare simpla. Solutia ideala pentru conectarea sau repararea a doua furtunuri. Conectorul de robinet cu filet 3/4" cu reducator cu filet 1/2" compatibil cu trei dintre cele mai utilizate diametre de furtunuri si toate sistemele de prindere cu click disponibile.