Conectoarele fiabile de robinet, conectoarele de robinet si furtunurile, sunt esentiale pentru un sistem eficient de irigare. Karcher ofera o gama completa de accesorii pentru conectarea, deconectarea si repararea sistemelor de irigare. De exemplu, conectorul pentru robinete de interior pentru cuplarea unui furtun de gradina. Acest conector de furtun interior universal de inalta calitate este adecvat pentru toate furtunurile de gradina standard si are un design ergonomic pentru o manevrare simpla. Filetul intern robust din alama cu protectie, asigura o conectare simpla. Conectorul robinetului este compatibil cu trei dintre cele mai utilizate diametre de furtun si toate sistemele de prindere cu click disponibile.