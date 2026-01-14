Conexiune universala tripla

Cuplaj cu trei capete pentru conectarea rapida a trei furtunuri. Design robust si atractiv.

Conectoarele fiabile de robinet, conectoarele de furtunuri si furtunurile sunt esentiale pentru un sistem eficient de irigare. Karcher ofera o gama completa de accesorii pentru conectarea, deconectarea si repararea sistemelor de irigare. De exemplu, conectorul cu trei cai pentru conectarea a trei furtunuri. Acest conector universal cu trei cai, de calitate inalta, este adecvat pentru toate furtunurile de gradina standard si este conceput ergonomic pentru manevrare usoara. Conectorul cu trei cai este compatibil cu trei dintre cele mai utilizate diametre de furtunuri si toate sistemele de prindere disponibile.

Caracteristici si beneficii
Design robust
  • Robustețe garantată
Pentru conectarea a trei furtunuri

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 15 x 65 x 60
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova