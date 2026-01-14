Conectoarele fiabile de robinet, conectoarele de furtunuri si furtunurile sunt esentiale pentru un sistem eficient de irigare. Karcher ofera o gama completa de accesorii pentru conectarea, deconectarea si repararea sistemelor de irigare. De exemplu, conectorul cu trei cai pentru conectarea a trei furtunuri. Acest conector universal cu trei cai, de calitate inalta, este adecvat pentru toate furtunurile de gradina standard si este conceput ergonomic pentru manevrare usoara. Conectorul cu trei cai este compatibil cu trei dintre cele mai utilizate diametre de furtunuri si toate sistemele de prindere disponibile.