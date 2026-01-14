Cuplaj cu 2 capete din alama
Connector alama de înaltă calitate, dur, cu două sensuri pentru conectarea a două furtunuri sau de prelungire a furtunului.
Conectorul de alama cu doua cai, robust, de inalta calitate pentru conectarea a doua furtunuri sau pentru prelungirea furtunului. Noua gama de conectoare de alama de inalta calitate de la Karcher pentru utilizarea semi-profesionala in gradina, pentru toate presiunile. Acest conector robust, de inalta calitate este extrem de durabil si adecvat pentru utilizarea intensiva. Irigarea cu Karcher este metoda inteligenta de irigare!
Caracteristici si beneficii
Cupla cu doua cai
- Cuplarea rapida a doua furtunuri.
Realizata din alama
- Piesa de cuplare durabila, de inalta calitate
Sistem cu prindere rapida
- Potrivit pentru toate marcile cunoscute
Specificații tehnice
Date tehnice
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|20 x 20 x 48
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.