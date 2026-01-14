Cuplu pentru furtun din alama 3/4" cu Aquastop
Conector rezistent și durabil furtun din alamă pentru furtun de 3/4" . Maner cauciucat anti-alunecare, pentru o manevrare și conectare ușoară.
Conector de robinet din alama de inalta calitate cu Aqua Stop, pentru furtunuri 3/4". Clema din cauciuc anti-alunecare pentru manevrare si conectare simpla. Aqua Stop intrerupe debitul de apa atunci cand deconecteaza furtunurile si accesoriile. Noua gama a conectoarelor de alama de inalta calitate de la Karcher pentru utilizarea semiprofesionala in gradina, pentru toate presiunile. Acest conector de inalta calitate, robust este extrem de durabil si adecvat pentru utilizarea de mare capacitate. Irigarea cu Karcher este metoda inteligenta de irigare!
Caracteristici si beneficii
Aqua Stop
- Pentru o decuplare sigura a furtunului si a accesorilor, fara stropire
Cupla pentru furtun din alama de inalta calitate
- Robustete si durata lunga de viata
Inel din cauciuc confortabil pe maner
- Pentru facilitarea manevrarii si pentru o mai buna fixare
Adecvat pentru furtunuri de 3/4"
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|3/4″
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|52 x 38 x 38
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.