Distribuitor cu 2 cai de inalta calitate cu conector de robinet G3/4 si piesa de reducere G1/2 pentru irigarea cu doua furtunuri in acelasi timp. Distribuitorul cu 2 cai are doua conectoare de robinet, cu doua regulatoare independente si se caracterizeaza printr-un debit de apa optim. Poate fi utilizat universal impreuna cu toate furtunurile standard de gradina si impresioneaza prin designul robust, de calitate, si ergonomie pentru manevrare confortabila si simpla. imbinarea simpla cu filetul interior robust garanteaza o fixare practica la robinetul de apa. Distribuitorul cu 2 cai este compatibil cu majoritatea sistemelor de prindere cu click.