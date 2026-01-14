Reparator furtunuri din alama
Cupla de alama de înaltă calitate, pentru repararea secțiunilor deteriorate de furtunuri sau conectarea furtunuri cu diametrul interior de 3/4".
Conectorul de alama de reparare a furtunului, robust, de inalta calitate pentru repararea sectiunilor deteriorate ale furtunurilor sau conectarea furtunurilor cu diametrul intern de 3/4". Noua gama de conectoare de alama de inalta calitate de la Karcher pentru utilizarea semi-profesionala in gradina, pentru toate presiunile. Acest conector robust, de inalta calitate este extrem de durabil si adecvat pentru utilizare intensa. Irigarea cu Karcher este metoda inteligenta de irigare!
Caracteristici si beneficii
Realizata din alama
- Material durabil, de inalta calitate
Cuplare a furtunului
- Pentru cuplarea a doua furtunuri sau pentru repararea furtunurilor deteriorate
Pentru cuplarea furtunurilor cu diametrul interior 1/2" (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0)
- Potrivit pentru toate furtunurile de gradina
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|3/4″
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|48 x 38 x 38
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.