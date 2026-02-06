Set conectoare universale 1/2", 5/8"
Set de conectori cu 1 x conector pentru furtun 1/2", 5/8" și 1 x conector pentru furtun 1/2", 5/8" cu Aqua Stop
Setul de cuplare a furtunului simplifică cuplarea, decuplarea și repararea sistemelor de udare. Acesta conține 1 x conector pentru furtun 1/2", 5/8" și 1 x conector pentru furtun 1/2", 5/8" cu Aqua Stop. Sistemul flexibil de cuplare ușurează în mod semnificativ udarea grădinilor mici și mari, deoarece adaptoarele de robinet și racordurile fiabile pentru furtunuri reprezintă baza unui sistem de udare bun.
Caracteristici si beneficii
Aqua Stop
- Decuplarea duzelor, pistoalelor de pulverizare etc. fără a te uda
Design ergonomic
- Pentru o manuire usoara
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1/2″ / 5/8″
|Culoarea
|Galben
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|61 x 36 x 36
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Arbori
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.