Carucior metalic pentru furtun HT 80 M / Set
Kit HT 80 M cu carucior furtun HT 80 M, inclusiv 20 m furtun PrimoFlex® Plus (1/2 "), pistol de pulverizare Plus, patru conectori furtun Plus - universali și conector pentru robinet, cu filet de 3/4.
Setul cu carucior de furtun, gata de utilizare HT 80 M include: carucior din metal HT 80 M, furtun de 20 m PrimoFlex® Plus, cu fibre DuPontTM Kevlar® (1/2"), un pistol de pulverizare Plus, patru conectori universali pentru furtun Plus (trei fara, unul cu Aqua Stop) si un conector pentru robinet cu filet 3/4". Setul cu carucior de furtun este ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor de dimensiuni medii si mari. Caruciorul cu furtun HT 80 M cu cadru si cilindru din otel extrem de robust, rezistent la rugina. Caracteristici suplimentare: ghidaj de furtun, maner cu manivela usor de folosit si conector de furtun, unghiular. Tot ce ai nevoie pentru gradina perfecta. Sistemele de depozitare inovatoare ale furtunului Karcher stabilesc standardele noi de functionare, design si calitate. Carucioarele cu furtun moderne, compacte, permit infasurarea rapida si usoara a furtunului fara ghidaj manual. Carucioarele de furtun Karcher sunt compatibile cu toate sistemele de prindere cu click. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare. DuPontTM si Kevlar® sunt marci inregistrate a E.I. du Pont de Nemours and Company.
Caracteristici si beneficii
Manivela libera
- Pentru o rulare ușoară a furtunului.
Maner reglabil pe inaltime
Cadru si tambur robust din otel
- Robustete si durata lunga de viata garantate
Maner anti alunecare, ergonomic
- Maner confortabil pentru facilitarea manevrarii
Ghidaj pentru furtun
- Pentru a facilita infasurarea si desfasurarea furtunului
Cu furtun Performance Plus 1/2" de 20 m, pistol de pulverizare Plus, 4 conectori universali Plus pentru furtun și adaptor la robinet G3/4
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungime furtun (m)
|20
|Capacitatea furtunului (m)
|max. 20 (1/2")
|Presiunea de rupere (bar)
|24
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|8,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|420 x 570 x 853
DuPont™ and Kevlar® sunt marci inregistrate ale E.I. du Pont de Nemours and Company.
Scope of supply
- Conector pentru furtun: 3 Bucată
- Conector pentru furtun cu Aqua Stop: 1 Bucată
- Adaptor furtun cu reductie, G3/4, G1/2: 1
- Duza pulverizare: 1 Bucată
Echipament
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari