Setul cu carucior de furtun, gata de utilizare HT 80 M include: carucior din metal HT 80 M, furtun de 20 m PrimoFlex® Plus, cu fibre DuPontTM Kevlar® (1/2"), un pistol de pulverizare Plus, patru conectori universali pentru furtun Plus (trei fara, unul cu Aqua Stop) si un conector pentru robinet cu filet 3/4". Setul cu carucior de furtun este ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor de dimensiuni medii si mari. Caruciorul cu furtun HT 80 M cu cadru si cilindru din otel extrem de robust, rezistent la rugina. Caracteristici suplimentare: ghidaj de furtun, maner cu manivela usor de folosit si conector de furtun, unghiular. Tot ce ai nevoie pentru gradina perfecta. Sistemele de depozitare inovatoare ale furtunului Karcher stabilesc standardele noi de functionare, design si calitate. Carucioarele cu furtun moderne, compacte, permit infasurarea rapida si usoara a furtunului fara ghidaj manual. Carucioarele de furtun Karcher sunt compatibile cu toate sistemele de prindere cu click. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare. DuPontTM si Kevlar® sunt marci inregistrate a E.I. du Pont de Nemours and Company.