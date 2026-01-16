Carucior pentru furtun HT 3.420 Kit 1/2"

Carucior compact pentru furtunuri cu maner pentru ajustarea inaltimii, piesa de prindere unghiulara pentru furtun, cric pentru roti si functia inovatoare de pliere pentru depozitarea compacta. Complet asamblat.

Setul 1/2" HT 3.425 de carucioare cu furtun, asamblat, perfect pentru a iriga suprafetele si gradinile medii si mari. Datorita functiei de pliere inovatoare, acesta poate fi depozitat fara dificultati si intr-un mod care economiseste spatiu. Caracteristici: maner de ajustare a inaltimii, furtun 20 m 1/2" PrimoFlex®, Duza Plus (2.645-177), 3 x cuple pentru furtun, 1 x cupla cu Aqua Stop, adaptor de robinet G3/4 si reductie G1/2. Capacitate: 40 m furtun de 1/2" sau 30 m furtun de 5/8" sau furtun de 3/4" 25 m. Complet asamblat. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!

Caracteristici si beneficii
1 x cupla standard pentru furtun cu Aqua Stop
Furtun de 20 m 1/2" PrimoFlex®
3 x cuplu pentru furtun
Gata montat
Manivela libera
  • Manuire usoara la rularea si derularea furtunului
Adaptor robinet G3/4 si reductor G1/2
Roți mari
  • Mobilitate crescuta
Maner reglabil pe inaltime
Capacitate: furtun 1/2" - 40 m sau furtun 5/8" - 30 m sau furtun 3/4" - 20 m.
  • Pentru toate furtunurile de gradina obisnuite din comert
Functie de rabatare
  • Pentru depozitare pe spatiu redus

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungime furtun (m) 20
Capacitatea furtunului (m) max. 20 (1/2")
Presiunea de rupere (bar) 24
Culoarea Negru
Greutate (kg) 2,3
Greutate cu ambalaj (kg) 4,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 390 x 450 x 700

Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.

Echipament

  • Model de pulverizare: jet conic
  • Model de pulverizare: jet punct
