Carucior pentru furtun HT 3.420 Kit 5/8"
Carucior compact pentru furtun cu maner reglabil pe inaltime, conector unghiular pentru furtun, manivela pentru roti si functie inovatoare de pliere pentru depozitarea cu economie de spatiu. Complet asamblat.
Caruciorul pentru furtun gata de utilizare HT 3.420 Kit 5/8" este perfect pentru udarea suprafetelor si gradinilor medii spre mari. Datorita functiei sale inovatoare de pliere, acesta poate fi depozitat fara dificultati si face economie de spatiu. Caracteristici: maner reglabil pe inaltime, furtun 5/8" PrimoFlex® cu lungime de 20 m, Nozzle Plus (2.645-177.0), 3 x conectori pentru furtun, 1 x conector pentru furtun cu Aqua Stop, adaptor furtun G3/4 si reductor G1/2. Capacitate: furtun 1/2" 40 m sau furtun 5/8" 30 m sau furtun 3/4" 20 m. Complet asamblat. Udarea cu Kärcher este cel mai inteligent mod de udare!
Caracteristici si beneficii
1 x cupla standard pentru furtun cu Aqua Stop
Furtun 5/8" PrimoFlex® 20 m
3 x cuplu pentru furtun
Gata montat
Manivela libera
- Manuire usoara la rularea si derularea furtunului
Adaptor robinet G3/4 si reductor G1/2
Roți mari
- Mobilitate crescuta
Maner reglabil pe inaltime
Capacitate: furtun de 40 m 1/2" sau furtun de 30 m 5/8" sau furtun de 20 m 3/4"
- Pentru toate furtunurile de gradina obisnuite din comert
Functie de rabatare
- Pentru depozitare pe spatiu redus
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungime furtun (m)
|20
|Capacitatea furtunului (m)
|max. 20 (5/8")
|Presiunea de rupere (bar)
|24
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|5,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|390 x 450 x 700
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Echipament
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Video
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Arbori
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.