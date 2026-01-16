Carucior pentru furtun HT 4.520 Kit 1/2"
Carucior pentru furtunuri foarte mobil cu suport pentru accesorii si carlig de depozitare. Cu maner pentru ajustarea inaltimii, piese de prindere unghiulare pentru a evita incovoierea furtunului, cric pentru roti si functie de pliere pentru spatiu redus de depozitare.
Carucior pentru transport! Noul set HT 4.520 Kit 1/2", carucior cu furtun gata de utilizare, cu suport pentru accesorii pentru lancile de pulverizare, pistoale de pulverizare etc. si un carlig de depozitare pentru furtunul scurt este un set plin de idei. Nu mai este necesara intinderea furtunului in mod laborios prin gradina intreaga, deoarece caruciorul este intotdeauna la indemana si prin urmare la locul de irigare. Furtunul lung este conectat la robinetul de apa, se ruleaza pe sol si ramane acolo. Acesta pastreaza furtunul la distanta de straturile din gradina, de tufisuri sau mobila. Irigarea in intervalul de aproximativ 3-5 m in jurul caruciorului, este realizata cu furtunul mai scurt. Datorita functiei sale de pliere, HT 4.520 poate fi depozitat simplu, intr-un mod care economiseste spatiu. Caracteristici: maner de ajustare a inaltimii, furtun PrimoFlex® 1/2" -20m, Duza Plus (2.645-177), 3 x cuple pentru furtun, 1 x cupla cu Aqua Stop, adaptor de robinet G3/4 si reductie G1/2; capacitate: 50 m furtun de 1/2" sau 35 m furtun de 5/8" sau 23 m furtun 3/4". Complet asamblat.
Caracteristici si beneficii
1 x cupla standard pentru furtun cu Aqua Stop
Furtun de 20 m 1/2" PrimoFlex®
3 x cuplu pentru furtun
Racord pentru furtun curbat
Gata montat
Accesorii optionale lance stropit sau duza
- Mobilitate crescuta
Manivela libera
- Manuire usoara la rularea si derularea furtunului
Adaptor robinet G3/4 si reductor G1/2
Roți mari
- Mobilitate crescuta
Maner reglabil pe inaltime
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungime furtun (m)
|20
|Capacitatea furtunului (m)
|max. 20 (1/2")
|Presiunea de rupere (bar)
|24
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|4,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|440 x 485 x 857
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Echipament
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Video