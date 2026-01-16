Carucior pentru transport! Noul set HT 4.520 Kit 1/2", carucior cu furtun gata de utilizare, cu suport pentru accesorii pentru lancile de pulverizare, pistoale de pulverizare etc. si un carlig de depozitare pentru furtunul scurt este un set plin de idei. Nu mai este necesara intinderea furtunului in mod laborios prin gradina intreaga, deoarece caruciorul este intotdeauna la indemana si prin urmare la locul de irigare. Furtunul lung este conectat la robinetul de apa, se ruleaza pe sol si ramane acolo. Acesta pastreaza furtunul la distanta de straturile din gradina, de tufisuri sau mobila. Irigarea in intervalul de aproximativ 3-5 m in jurul caruciorului, este realizata cu furtunul mai scurt. Datorita functiei sale de pliere, HT 4.520 poate fi depozitat simplu, intr-un mod care economiseste spatiu. Caracteristici: maner de ajustare a inaltimii, furtun PrimoFlex® 1/2" -20m, Duza Plus (2.645-177), 3 x cuple pentru furtun, 1 x cupla cu Aqua Stop, adaptor de robinet G3/4 si reductie G1/2; capacitate: 50 m furtun de 1/2" sau 35 m furtun de 5/8" sau 23 m furtun 3/4". Complet asamblat.