Carucior pentru furtun HT 4.520 Kit 5/8"
Caracteristici si beneficii
1 x cupla standard pentru furtun cu Aqua Stop
Furtun 5/8" PrimoFlex® 20 m
3 x cuplu pentru furtun
Racord pentru furtun curbat
Gata montat
Accesorii optionale lance stropit sau duza
- Mobilitate crescuta
Manivela libera
- Manuire usoara la rularea si derularea furtunului
Adaptor robinet G3/4 si reductor G1/2
Roți mari
- Mobilitate crescuta
Maner reglabil pe inaltime
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungime furtun (m)
|20
|Capacitatea furtunului (m)
|max. 20 (5/8")
|Presiunea de rupere (bar)
|24
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|5,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|440 x 485 x 857
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Echipament
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Video
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Arbori
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.