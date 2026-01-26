Suport bobina cu furtun Primo Flex HR 7.315 Kit 5/8"
Stație de irigare pentru depozitarea practică și cu economie de spațiu a furtunurilor și accesoriilor de grădină. Cu tambur detașabil, posibilitate de depozitare pentru duze, pistoale de pulverizare și lănci de pulverizare și cutie de depozitare spațioasă. Complet echipată.
Staţie compactă de udare! Kitul gata de utilizare cu tambur pentru furtun Premium, HR 7.315 de 5/8", pentru utilizare mobilă sau staționară, este ajutorul perfect pentru irigarea zonelor și grădinilor mai mici și mijlocii. Datorită diverselor sale posibilități de depozitare, totul este într-un singur loc - în sfârșit. Caracteristici: tambur detașabil (2 în 1), suporturi pentru accesorii pentru a depozita în ordine pistoale de pulverizare și duze, cutie pentru accesorii pentru depozitarea altor unelte de grădină, cum ar fi, de exemplu, foarfeci, lopeți, mănuși de grădină etc. Include suport pentru perete, furtun PrimoFlex® 5/8" de de 15 m lungime, duză, 3 x conectori pentru furtun, 1 x conector pentru furtun cu Aqua Stop, adaptor de G3/4 pentru robinet și reducție G1/2 plus clemă suplimentară pentru lănci de pulverizare. Complet asamblat Udarea cu Kärcher este calea inteligentă de a uda!
Caracteristici si beneficii
1 x cupla standard pentru furtun cu Aqua Stop
15 m 5/8" PrimoFlex® hose
3 x cuplu pentru furtun
Tambur pentru furtun, detasabil (2 in 1)
Posibilitate de depozitare pentru stropitoare si dusuri
Gata montat
Posibilitate de fixare pentru teava de stropit sau a stropitoarelor atasate la furtun
Adaptor robinet G3/4 si reductor G1/2
Spatiu generos de depozitare pentru racordurile pentru robineti, cuple si manusi pentru gradinarit.
Capacitate: furtun de 30 m 1/2" sau furtun de 20 m 5/8" sau furtun de 12 m 3/4"
- Pentru toate furtunurile de gradina obisnuite din comert
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiunea de rupere (bar)
|24
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|5,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|290 x 460 x 510
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Echipament
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.