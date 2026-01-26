Staţie compactă de udare! Kitul gata de utilizare cu tambur pentru furtun Premium, HR 7.315 de 5/8", pentru utilizare mobilă sau staționară, este ajutorul perfect pentru irigarea zonelor și grădinilor mai mici și mijlocii. Datorită diverselor sale posibilități de depozitare, totul este într-un singur loc - în sfârșit. Caracteristici: tambur detașabil (2 în 1), suporturi pentru accesorii pentru a depozita în ordine pistoale de pulverizare și duze, cutie pentru accesorii pentru depozitarea altor unelte de grădină, cum ar fi, de exemplu, foarfeci, lopeți, mănuși de grădină etc. Include suport pentru perete, furtun PrimoFlex® 5/8" de de 15 m lungime, duză, 3 x conectori pentru furtun, 1 x conector pentru furtun cu Aqua Stop, adaptor de G3/4 pentru robinet și reducție G1/2 plus clemă suplimentară pentru lănci de pulverizare. Complet asamblat Udarea cu Kärcher este calea inteligentă de a uda!