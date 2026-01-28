Suport de montat pe sol
Suportul pentru montarea tamburului Kärcher pe sol oferă flexibilitate maximă pentru amplasarea acestora oriunde în grădină. Datorită capacității de rotație la 360°, tamburul de furtun poate fi manevrată cu ușurință, oferind o libertate completă de mișcare.
Suportul poate fi amplasată oriunde în grădină. Se fixează ușor în pământ, asigurând o stabilitate excelentă datorită vârfului robust din metal. Datorită bolobocului cu bule integrat, aceasta poate fi montată și pe terenuri denivelate. Cu tehnologia inovativă FlexChange, tamburul de furtun poate fi plasat pe suport rapid și fără a fi nevoie de unelte. Având un unghi de rotire de 360°, acest sistem permite accesul ușor în orice colț al grădinii, oferind libertate maximă de mișcare atunci când udați.
Caracteristici si beneficii
Nivel de înălțimeBolobocul integrat permite înșurubarea verticală a vârfului în sol, inclusiv pe teren accidentat.
Cutie pentru furtun de grădină cu aplicare la 360°Montată pe suportul de sol, cutia pentru furtun poate fi rotită la 360° în jurul propriei axe, permițând udarea convenabilă în fiecare colț al grădinii fără ca furtunul să se îndoaie.
Instalare simplaCu ajutorul a două șurubelnițe ca pârghii, vârful de sol poate fi înșurubat cu ușurință în sol în poziția dorită.
Fixare fiabilă
- Axul metalic robust asigură o fixare extrem de stabilă în sol.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|190 x 190 x 487
Video
Domenii de intrebuintare
- Grădină
- Gazon
- Straturi de flori, zone cu legume