Tambur cu furtun CR 5.220

Caracteristici si beneficii
Retragerea automată a furtunului
Gata montat

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea de rupere (bar) 24
Culoarea Negru
Greutate (kg) 8,7
Greutate cu ambalaj (kg) 10,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 487 x 285 x 402

Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.

Echipament

  • Model de pulverizare: jet conic
  • Model de pulverizare: jet punct
Video

Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

