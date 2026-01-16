Tambur cu furtun CR 5.220
Caracteristici si beneficii
Retragerea automată a furtunului
Gata montat
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiunea de rupere (bar)
|24
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|8,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|487 x 285 x 402
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Echipament
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii