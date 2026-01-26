Tambur cu furtun Premium CR 7.220 Set
Cutie de furtun Premium CR 7.220 ,cu bobinare si debobinare automata usoara a furtunului. Rotatii de la 0º - 180º, opritor ajustabil pentru ax si consola de perete plata, compacta.
Furtunurile pot fi rapid si simplu infasurate si desfasurate fara formarea de noduri cu suportul cu furtun compact Premium CR 7.220 Retragerea furtunului este automata si uniforma.Tamburul pentru furtun automat dispune de o frana pentru furtun integrata care asigura retragerea controlata a acestuia. Cutia de furtun poate fi montata intr-un spatiu minim datorita dimensiunilor sale compacte si a consolei de perete plate. In plus, intervalul axului de 0º - 180º poate fi ajustat individual cu un dispozitiv de fixare a unghiului. Acest lucru face posibila protejarea eficienta a obiectelor si peretilor.
Caracteristici si beneficii
Include 20 + 2 m, furtun de calitate Premium de 1/2 ", fara pfalati ( <0,1%)
Duza pulverizare
1 racord furtun
1 racord furtun cu Aqua Stop
Adaptor robinet G3/4 si reductor G1/2
Depozitare optima a accesoriilor
Gata montat
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiunea de rupere (bar)
|24
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|10,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|260 x 506 x 420
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Echipament
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Video
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)