Tambur pentru furtun HR 7.320
Caracteristici si beneficii
1 x cupla standard pentru furtun cu Aqua Stop
Furtun de 20 m 1/2" PrimoFlex®
3 x cuplu pentru furtun
Tambur pentru furtun, detasabil (2 in 1)
Posibilitate de depozitare pentru stropitoare si dusuri
Gata montat
Posibilitate de fixare pentru teava de stropit sau a stropitoarelor atasate la furtun
Adaptor robinet G3/4 si reductor G1/2
Spatiu generos de depozitare pentru racordurile pentru robineti, cuple si manusi pentru gradinarit.
Capacitate: furtun de 30 m 1/2" sau furtun de 20 m 5/8" sau furtun de 12 m 3/4"
- Pentru toate furtunurile de gradina obisnuite din comert
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiunea de rupere (bar)
|2
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|5,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|290 x 460 x 510
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Scope of supply
- Conector pentru furtun: 3 Bucată
- Conector pentru furtun cu Aqua Stop: 1 Bucată
- Adaptor furtun cu reductie, G3/4, G1/2: 1
- Duza pulverizare: 1 Bucată
- Furtun PrimoFlex 1/2”: 20 m
Echipament
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct