Tambur pentru furtun HR 7.320

Caracteristici si beneficii
1 x cupla standard pentru furtun cu Aqua Stop
Furtun de 20 m 1/2" PrimoFlex®
3 x cuplu pentru furtun
Tambur pentru furtun, detasabil (2 in 1)
Posibilitate de depozitare pentru stropitoare si dusuri
Gata montat
Posibilitate de fixare pentru teava de stropit sau a stropitoarelor atasate la furtun
Adaptor robinet G3/4 si reductor G1/2
Spatiu generos de depozitare pentru racordurile pentru robineti, cuple si manusi pentru gradinarit.
Capacitate: furtun de 30 m 1/2" sau furtun de 20 m 5/8" sau furtun de 12 m 3/4"
  • Pentru toate furtunurile de gradina obisnuite din comert

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea de rupere (bar) 2
Culoarea Negru
Greutate (kg) 5,5
Greutate cu ambalaj (kg) 7,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 290 x 460 x 510

Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.

Scope of supply

  • Conector pentru furtun: 3 Bucată
  • Conector pentru furtun cu Aqua Stop: 1 Bucată
  • Adaptor furtun cu reductie, G3/4, G1/2: 1  
  • Duza pulverizare: 1 Bucată
  • Furtun PrimoFlex 1/2”: 20 m

Echipament

  • Model de pulverizare: jet conic
  • Model de pulverizare: jet punct
