Tambur pentru furtun Premium HR 7.315 Set 1/2"
Statie de irigare pentru depozitarea practica si compacta a furtunurilor si a accesoriilor de gradina. Cu cilindru demontabil, posibilitate de depozitare pentru duze, pistoale si lanci de pulverizare, precum si cutie de depozitare spatioasa. Complet echipata.
Statie de irigare compacta! Tambur pentru furtun Set Premium HR 7.315 de 1/2" pentru utilizarea mobila sau fixa, perfect pentru a iriga suprafetele si gradinile de dimensiuni mai mici si medii. Datorita posibilitatilor sale variate de depozitare, totul se afla intr-un singur loc - in sfarsit. Caracteristici: cilindru demontabil (2 in 1), suporturi de accesorii pentru depozitarea ordonata a pistoalelor si duzelor de pulverizare, cutie de accesorii pentru depozitarea altor unelte de gradina precum greble, lopeti, manusi de gradina etc. Include consola de perete, 15 m de furtun 1/2" PrimoFlex®, Duza Plus (2.645-177), 3 x cuple pentru furtun, 1 x conector de furtun cu Aqua Stop, adaptor de furtun G3/4 si reductie G1/2 plus clema suplimentara pentru lancile de pulverizare. Complet asamblat. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!
Caracteristici si beneficii
1 x cupla standard pentru furtun cu Aqua Stop
Furtun 1/2" - 15m PrimoFlex®
3 x cuplu pentru furtun
Tambur pentru furtun, detasabil (2 in 1)
Posibilitate de depozitare pentru stropitoare si dusuri
Gata montat
Posibilitate de fixare pentru teava de stropit sau a stropitoarelor atasate la furtun
Adaptor robinet G3/4 si reductor G1/2
Spatiu generos de depozitare pentru racordurile pentru robineti, cuple si manusi pentru gradinarit.
Capacitate: furtun de 30 m 1/2" sau furtun de 20 m 5/8" sau furtun de 12 m 3/4"
- Pentru toate furtunurile de gradina obisnuite din comert
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|4,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|290 x 460 x 510
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Echipament
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Video