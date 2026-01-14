Statie de irigare compacta! Tambur pentru furtun Set Premium HR 7.315 de 1/2" pentru utilizarea mobila sau fixa, perfect pentru a iriga suprafetele si gradinile de dimensiuni mai mici si medii. Datorita posibilitatilor sale variate de depozitare, totul se afla intr-un singur loc - in sfarsit. Caracteristici: cilindru demontabil (2 in 1), suporturi de accesorii pentru depozitarea ordonata a pistoalelor si duzelor de pulverizare, cutie de accesorii pentru depozitarea altor unelte de gradina precum greble, lopeti, manusi de gradina etc. Include consola de perete, 15 m de furtun 1/2" PrimoFlex®, Duza Plus (2.645-177), 3 x cuple pentru furtun, 1 x conector de furtun cu Aqua Stop, adaptor de furtun G3/4 si reductie G1/2 plus clema suplimentara pentru lancile de pulverizare. Complet asamblat. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!