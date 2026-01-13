Baghetă pentru udat «Plus»
Lance de pulverizare robusta, ergonomica si durabila cu numeroase caracteristici de inalta calitate. Cu cap flexibil de pulverizare (180º) si 6 modele de pulverizare. Pentru irigarea zonelor de dimensiuni mici/medii. Pentru toate aplicatiile de irigare a gradinilor, de la irigarea straturilor de flori sau legume pana la cea a ghivecelor agatate.
Lancea ergonomica de pulverizare Karcher combina detaliile perfecte si caracterul practic. Pentru utilizarea versatila in gradina. lancea de pulverizare Plus este ideala pentru irigarea gradinilor mici si medii. Este ideala, de asemenea, pentru ghivecele suspundate. Combinatia perfecta a elegantei, a caracteristicilor de prima clasa si a designului ergonomic perfect face lancea de pulverizare de la Karcher ideala pentru irigarea fara efort chiar si pentru perioade mai indelungate. Pe scurt: solutia ideala pentru numeroase utilizari in gradina. Nota: duzele de pulverizare de la Karcher si lancile sunt compatibile cu toate sistemele de prindere disponibile. Caracteristici: unghi cu cap de pulverizare variabil (180º), control de debit practic cu o singura mana (inclusiv functia ON/OFF), depozitare simpla cu carlig deschis, materiale robuste si 6 modele de pulverizare.
Caracteristici si beneficii
6 tipuri de stropireFlexibil și multifuncțional
Controlul debitului de apa si a comutatorului pornit/oprit cu o manaPentru manevrare simpla si confortabila
Duza de pulverizare mobila (180°)Unghiuri de pulverizare diferite, pentru irigarea dedicata
Posibilitate de agatare comfortabila
- Depozitare usoara
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|850 x 150 x 66
Echipament
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: pulverizare ceață
- Model de pulverizare: jet orizontal plat
- Model de pulverizare: jet punct
- Model de pulverizare: aspersor
- Model de pulverizare: jet plat vertical
Video
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Arbori
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.