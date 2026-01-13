Solutia 2 in 1 pentru gradina! Dusul pentru gradina, extrem de stabil, cu inaltime ajustabila (1,50 - 2,20 m) poate fi montat in 3 minute pentru un dus de inviorare in zilele fierbinti de vara. Cu teava de dus detasabila, puteti sa va bucurati de un dus de inviorare ca si cum ati fi intr-un dus conventional de baie. Jetul fin de dus asigura in mod semnificativ mai putin consum de apa in comparatie cu racorirea cu un furtun de gradina. Lancea pentru dus poate fi utilizata, de asemenea, ca o lance de pulverizare de sine statatoare pentru irigarea eficienta a plantelor. Dusul poate fi dezasamblat rapid si usor si depozitat intr-un spatiu minim pe durata iernii. In acest mod, puteti fi sigur ca nimic nu va lipsi vara urmatoare. Caracteristici suplimentare: trepied si crampoane pentru stabilitate optima, reglarea debitului de apa cu o singura mana.