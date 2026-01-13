Dus de gradina

Solutia de gradina 2 in 1: Chiar daca este utilizata ca dus sau ca lance de pulverizare pentru irigarea eficienta a plantelor, dusul de gradina poate fi montat rapid si asezat intr-un spatiu mic.

Solutia 2 in 1 pentru gradina! Dusul pentru gradina, extrem de stabil, cu inaltime ajustabila (1,50 - 2,20 m) poate fi montat in 3 minute pentru un dus de inviorare in zilele fierbinti de vara. Cu teava de dus detasabila, puteti sa va bucurati de un dus de inviorare ca si cum ati fi intr-un dus conventional de baie. Jetul fin de dus asigura in mod semnificativ mai putin consum de apa in comparatie cu racorirea cu un furtun de gradina. Lancea pentru dus poate fi utilizata, de asemenea, ca o lance de pulverizare de sine statatoare pentru irigarea eficienta a plantelor. Dusul poate fi dezasamblat rapid si usor si depozitat intr-un spatiu minim pe durata iernii. In acest mod, puteti fi sigur ca nimic nu va lipsi vara urmatoare. Caracteristici suplimentare: trepied si crampoane pentru stabilitate optima, reglarea debitului de apa cu o singura mana.

Caracteristici si beneficii
Dus de gradina: Reglare in 3 minute
Instalare fara a fi necesare alte scule
Dus de gradina: Cu trepied si tija fixare
Stabilitate si robustete garantate
Dus de gradina: Reglare pe inaltime de la 1,50 la 2,20 m
Reglabilă pentru diferite dimensiuni ale corpului.
Reglare debit apa cu comutator pornire/oprire ce poate fi actionat cu o mana
  • Utilizare comodă a aparatului
Cap dus si lance de stropire detasabila (2-in-1)
Jet dus lat
Duza de pulverizare mobila (180°)
Cu depozitare comoda in spatiu restrans

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 735 x 850 x 2130

Echipament

  • Model de pulverizare: aspersor
Dus de gradina
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
