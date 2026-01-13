Pistol multifuncțional pentru stropit "Plus"
Patru modele de pulverizare, mâner rotativ confortabil și tehnologie cu membrană pentru utilizare fără picurare: pistolul de pulverizare multifuncțional Plus este perfect pentru sarcini solicitante de udare.
Sarcinile solicitante de udare pentru plantele cu cerințe diferite pot fi ușor gestionate cu pistolul de pulverizare multifuncțional Plus. Tehnologia inovatoare cu membrană dezvoltată de Kärcher garantează un cap de pulverizare la care nu există riscul de picurare, indiferent de modul de utilizare — chiar și atunci când se schimbă modelul de pulverizare. Dacă este necesar, membrana de pe discul care produce jetul duș poate fi îndepărtată și curățată, astfel încât să fie obținute întotdeauna rezultate optime de pulverizare. Mânerul rotativ, prin intermediul căruia declanșatorul cu blocare poate fi îndreptat înainte sau înapoi, oferă fiecărui individ confortul necesar în utilizare. Acest model are, de asemenea, 4 modele de pulverizare: duș, jet punctiform și jet plat, precum și ceața fină pulverizată. Pistolul este perfect pentru udarea delicată a plantelor sensibile, în timp ce dușul este ideal pentru udarea plantelor și a rondurilor de flori. Pentru sarcini de mică anvergură de curățare în grădină, se recomandă jetul punctiform. Iar prin utilizarea robinetul ergonomic de comandă, care poate fi acționat cu o singură mână, debitul de apă poate fi adaptat în funcție de necesități. Apropo: Duzele de la Kärcher sunt compatibile cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectate la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie specială a membranei
- Asigură utilizarea fără picurare, chiar și în timpul schimbării modelului de pulverizare și după decuplarea furtunului de alimentare cu apă.
Mâner rotativ
- Operare individualizată cu mânerul declanșatorului îndreptat înainte sau înapoi.
Supapă ergonomică de comandă
- Reglarea debitului pe duză cu o singură mână.
Blocare facilă a mânerului declanșatorului
- Pentru udare comodă și continuă.
Patru modele selectabile de pulverizare cu funcție de blocare: duș, jet plat, jet aerator, ceață pulverizată
- Modelul corect de pulverizare pentru fiecare zonă de aplicare.
Elemente din plastic moale
- Pentru rezistență la alunecare, confort sporit și protecție împotriva deteriorării.
Golirea automată
- Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.
Discul detașabil pentru duș
- Pentru curățarea membranei duzelor blocate.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|antracit
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|240 x 70 x 127
Echipament
- Numărul de moduri de stropire: 4
- Mâner rotativ
- Blocare la mâner
- Volumul de apa poate fi ajustat
- Funcție de autogolire
- Elemente din plastic moale
- Model de pulverizare: pulverizare ceață
- Model de pulverizare: jet orizontal plat
- Model de pulverizare: jet punct
- Model de pulverizare: aspersor
Video