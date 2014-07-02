Set de racorduri pentru reglarea stropitoarei

Set racord cu duza de pulverizare pentru irigarea zonelor si a gradinilor mici. Cu duza de pulverizare si racord furtun universal " Plus" cu Aqua Stop.

Set de conectori cu duza de furtun, durabil si robust, ideal pentru irigarea zonelor si gradinilor mici. Manerul ergonomic permite operarea practica cu o singura mana pentru irigarea fara efort a tuturor tipurilor de plante si pentru curatarea uneltelor si mobilei de gradina. Aceasta duza inovatoare de pulverizare ofera, de asemenea, mai multe functii precum controlul practic al debitului cu o singura mana cu modele de pulverizare de la jetul puternic la pulverizare blanda. Duza de pulverizare combina un design atractiv usor de utilizat cu o gama de functii utile. Pe scurt: solutia ideala pentru numeroase utilizari in gradina. Nota: Duzele de pulverizare Karcher sunt compatibile cu toate sistemele de prindere disponibile. Setul de duze de pulverizare include: Duza de pulverizare 2.645-050.0, conectorul cu furtun universal Plus cu Aqua Stop 2.645-194.0.

Caracteristici si beneficii
Reglarea debitului
  • Permite controlul debitului de apa, cu o singura mana
Prindere din plastic moale
  • Maner confortabil pentru manevrare usoara
Sistem cu prindere rapida
  • Potrivit pentru toate marcile cunoscute
Cupla pt furtun universal Plus, cu Aqua Stop 2.645-194.0
  • Pentru o decuplare sigura a furtunului si a accesorilor, fara stropire

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 165 x 41 x 41

Echipament

  • Model de pulverizare: jet conic
  • Model de pulverizare: jet punct
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Pentru udarea plantelor în ghiveci
  • Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
