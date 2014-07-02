Set de racorduri pentru reglarea stropitoarei
Set racord cu duza de pulverizare pentru irigarea zonelor si a gradinilor mici. Cu duza de pulverizare si racord furtun universal " Plus" cu Aqua Stop.
Set de conectori cu duza de furtun, durabil si robust, ideal pentru irigarea zonelor si gradinilor mici. Manerul ergonomic permite operarea practica cu o singura mana pentru irigarea fara efort a tuturor tipurilor de plante si pentru curatarea uneltelor si mobilei de gradina. Aceasta duza inovatoare de pulverizare ofera, de asemenea, mai multe functii precum controlul practic al debitului cu o singura mana cu modele de pulverizare de la jetul puternic la pulverizare blanda. Duza de pulverizare combina un design atractiv usor de utilizat cu o gama de functii utile. Pe scurt: solutia ideala pentru numeroase utilizari in gradina. Nota: Duzele de pulverizare Karcher sunt compatibile cu toate sistemele de prindere disponibile. Setul de duze de pulverizare include: Duza de pulverizare 2.645-050.0, conectorul cu furtun universal Plus cu Aqua Stop 2.645-194.0.
Caracteristici si beneficii
Reglarea debitului
- Permite controlul debitului de apa, cu o singura mana
Prindere din plastic moale
- Maner confortabil pentru manevrare usoara
Sistem cu prindere rapida
- Potrivit pentru toate marcile cunoscute
Cupla pt furtun universal Plus, cu Aqua Stop 2.645-194.0
- Pentru o decuplare sigura a furtunului si a accesorilor, fara stropire
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|165 x 41 x 41
Echipament
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)