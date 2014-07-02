Set de conectori cu duza de furtun, durabil si robust, ideal pentru irigarea zonelor si gradinilor mici. Manerul ergonomic permite operarea practica cu o singura mana pentru irigarea fara efort a tuturor tipurilor de plante si pentru curatarea uneltelor si mobilei de gradina. Aceasta duza inovatoare de pulverizare ofera, de asemenea, mai multe functii precum controlul practic al debitului cu o singura mana cu modele de pulverizare de la jetul puternic la pulverizare blanda. Duza de pulverizare combina un design atractiv usor de utilizat cu o gama de functii utile. Pe scurt: solutia ideala pentru numeroase utilizari in gradina. Nota: Duzele de pulverizare Karcher sunt compatibile cu toate sistemele de prindere disponibile. Setul de duze de pulverizare include: Duza de pulverizare 2.645-050.0, conectorul cu furtun universal Plus cu Aqua Stop 2.645-194.0.