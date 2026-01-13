Set de stropit cu pistol
Imediat gata pentru a începe udarea grădinii: în plus față de pistolul de pulverizare, setul cu pistol de pulverizare conține un adaptor pentru robinet și 2 conectori universali — unul dintre ei cu dispozitiv Aqua Stop.
Un kit cu tot ce este necesar pentru udarea comodă a grădinii. Pistolul de pulverizare (nr. 2.645-265.0) simplifică munca mulțumită mânerului cu funcție de blocare, care asigură menținerea constantă a debitului de apă. În plus, 2 modele de pulverizare pot fi reglate continuu: jetul punctiform și jetul conic. Acesta poate fi folosit fie pentru a uda flori și rondurile de plante, fie pentru a curăța murdăria grosieră de pe terase sau de pe mobilierul de grădină. Pe lângă pistolul de pulverizare, setul conține, de asemenea, un racord de G3/4" pentru robinet, cu reducție G1/2", precum și 2 conectori universali (unul cu Aqua Stop). Conectorul cu Aqua Stop împiedică curgerea apei pe la capătul furtunului de grădină, chiar dacă, de exemplu, duza este îndepărtată atunci când robinetul este deschis. În plus, conectorii universali sunt potriviți pentru toate diametrele convenționale ale furtunurilor de grădină. Apropo: Duzele și conectorii de la Kärcher sunt compatibili cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectați la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.
Caracteristici si beneficii
Supapă ergonomică de comandă
- Reglarea debitului cu o singură mână.
Blocare facilă a mânerului declanșatorului
- Pentru udare comodă și continuă.
Modelul de pulverizare poate fi reglat în orice mod de la jet puternic la jet conic
- Ideal pentru udare (jet conic) și curățare (jet punctiform).
Aqua Stop
- Pentru o decuplare sigura a furtunului si a accesorilor, fara stropire
Golirea automată
- Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.
Sistem cu prindere rapida
- Potrivit pentru toate marcile cunoscute
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|167 x 42 x 142
Echipament
- Numărul de moduri de stropire: 2
- Blocare la mâner
- Volumul de apa poate fi ajustat
- Funcție de autogolire
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Video