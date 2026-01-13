Un kit cu tot ce este necesar pentru udarea comodă a grădinii. Pistolul de pulverizare (nr. 2.645-265.0) simplifică munca mulțumită mânerului cu funcție de blocare, care asigură menținerea constantă a debitului de apă. În plus, 2 modele de pulverizare pot fi reglate continuu: jetul punctiform și jetul conic. Acesta poate fi folosit fie pentru a uda flori și rondurile de plante, fie pentru a curăța murdăria grosieră de pe terase sau de pe mobilierul de grădină. Pe lângă pistolul de pulverizare, setul conține, de asemenea, un racord de G3/4" pentru robinet, cu reducție G1/2", precum și 2 conectori universali (unul cu Aqua Stop). Conectorul cu Aqua Stop împiedică curgerea apei pe la capătul furtunului de grădină, chiar dacă, de exemplu, duza este îndepărtată atunci când robinetul este deschis. În plus, conectorii universali sunt potriviți pentru toate diametrele convenționale ale furtunurilor de grădină. Apropo: Duzele și conectorii de la Kärcher sunt compatibili cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectați la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.