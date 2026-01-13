Set de stropit cu racord ( 4 buc. )
Setul optim de bază cu duză, conector pentru robinet și 2 conectori (unul include dispozitivul Aqua Stop). Gata imediat pentru udarea ușoară a grădinii.
Setul de duze perfect conceput pentru grădina ta. Duza (nr. 2.645-264.0) este perfectă pentru sarcini simple de udare. Mulțumită modelelor de pulverizare reglabile continuu, modul de distribuție a apei poate fi comutat între jet conic și jet punctiform, în funcție de necesități. Aceasta poate fi folosită pentru a uda flori și plante, dar și pentru a îndepărta murdăria grosieră de pe obiectele din grădină. Când duza nu este utilizată, debitul de apă către aceasta poate fi pur și simplu oprit. Setul conține, de asemenea, un racord de G3/4" pentru robinet, cu reducție G1/2", precum și 2 conectori universali robuști - unul cu Aqua Stop. Acest lucru împiedică curgerea apei pe la capătul furtunului, chiar și atunci când robinetul este deschis, de exemplu dacă duza este îndepărtată. Conectorii pot fi de asemenea utilizați cu toate diametrele convenționale ale furtunurilor de grădină. Apropo: Duzele și conectorii de la Kärcher sunt compatibili cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectați la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.
Caracteristici si beneficii
Aparate mici, compacte
- Ușor de utilizat.
Aqua Stop
- Pentru o decuplare sigura a furtunului si a accesorilor, fara stropire
Golirea automată
- Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.
Modelul de pulverizare poate fi reglat în orice mod de la jet puternic la jet conic
- Ideal pentru udare (jet conic) și curățare (jet punctiform).
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|131 x 36 x 36
Echipament
- Numărul de moduri de stropire: 2
- Funcție de autogolire
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Video