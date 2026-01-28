Punctul forte al noului furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 50 de metri este țesătura sa multi-strat de înaltă calitate, cu o suprafață îmbunătățită la atingere, extrem de rezistent și flexibil, ceea ce face ca furtunul să fie deosebit de robust și să permită un flux constant de apă. Stratul exterior anti-UV protejează materialul în toate perioadele anului și pentru a preveni formarea algelor în interior, stratul intermediar nu permite să treacă lumina prin el, iar furtunul este, de asemenea, fără ftalați (<0,1%). În plus, furtunul poate rezista la presiuni de până la 45 bari și temperaturi de la -20 până la +60° C. Dacă doriți să irigați suprafețele și grădinile de dimensiuni medii până la mari, atunci puteți folosi furtunul fără cadmiu, bariu și plumb.