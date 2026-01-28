Furtun Performance Premium 1/2" -20m
Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.
Performance Premium 1/2" de la Kärcher nu este un furtun obișnuit de grădină, este dintr-o țesătură inovativă cu tehnologia anti-torsiune Kärcher Premium, oferă cel mai înalt grad de rezistență, flexibilitate și rezistență la răsucire, asigurând astfel un flux constant de apă atunci când irigați grădini mici până la cele mari. În plus, stratul anti-UV rezistent la intemperii protejează materialul, iar stratul intermediar opac împiedică formarea algelor în furtun. Acesta este motivul pentru care Kärcher oferă o garanție completă de 18 ani. Furtunul Performance Premium de 20 de metri impresionează și atunci când vine vorba de sănătate și durabilitate. Deoarece nu conține ftalați (<0.1%), cadmiu, bariu și fără plumb și are presiune de rupere de 45 bari și rezistență la temperatură ridicată de la -20 la + 60° C.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie anti-torsiune Karcher Premium
20 de metri
Datorită țesăturii de calitate cu o grosime mare a peretelui, rezistă până la o presiune de 45 bari
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
Rezistență la temperaturi ridicate de la -20 la +60 °C
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
Fără ftalați (<0,1%), cadmiu, bariu și fără plumb
Strat exterior anti-UV
18 ani garanție
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1/2″
|Lungime furtun (m)
|20
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|2,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|280 x 280 x 120
Masini compatibile
- Carucior metalic pentru furtun HT 80 M
- Carucior pentru furtun HT 2
- Carucior pentru furtun HT 2.20 Set
- Cărucior pentru furtun HT 3
- Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set
- Cărucior pentru furtun HT 4
- Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set
- Cărucior pentru furtun HT 5 M
- Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set
- Cărucior pentru furtun HT 6 M
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- PCL 6
- Programator digital pentru irigarea automată ST 6 ( 1 sensor )
- Suport pentru furtun
- Suport pentru furtun Plus
- Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set
- Tambur pentru furtun HR 2.10 Set
- Tambur pentru furtun HR 3
- Tambur pentru furtun HR 4
- Tambur pentru furtun HR 4.30 Set
- Tambur pentru furtun Premium HR 7.300
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari