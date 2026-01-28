Furtun Performance Premium 1/2" -20m

Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.

Performance Premium 1/2" de la Kärcher nu este un furtun obișnuit de grădină, este dintr-o țesătură inovativă cu tehnologia anti-torsiune Kärcher Premium, oferă cel mai înalt grad de rezistență, flexibilitate și rezistență la răsucire, asigurând astfel un flux constant de apă atunci când irigați grădini mici până la cele mari. În plus, stratul anti-UV rezistent la intemperii protejează materialul, iar stratul intermediar opac împiedică formarea algelor în furtun. Acesta este motivul pentru care Kärcher oferă o garanție completă de 18 ani. Furtunul Performance Premium de 20 de metri impresionează și atunci când vine vorba de sănătate și durabilitate. Deoarece nu conține ftalați (<0.1%), cadmiu, bariu și fără plumb și are presiune de rupere de 45 bari și rezistență la temperatură ridicată de la -20 la + 60° C.

Caracteristici si beneficii
Tehnologie anti-torsiune Karcher Premium
20 de metri
Datorită țesăturii de calitate cu o grosime mare a peretelui, rezistă până la o presiune de 45 bari
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
Rezistență la temperaturi ridicate de la -20 la +60 °C
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
Fără ftalați (<0,1%), cadmiu, bariu și fără plumb
Strat exterior anti-UV
18 ani garanție

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru 1/2″
Lungime furtun (m) 20
Culoarea Negru
Greutate (kg) 2,8
Greutate cu ambalaj (kg) 2,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 280 x 280 x 120
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Pentru udarea plantelor în ghiveci
  • Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
