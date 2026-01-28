Furtunul Performance Premium 1/2" de la Kärcher nu este un furtun obișnuit de grădină, este dintr-o țesătură inovativă cu tehnologia anti-torsiune Kärcher Premium, oferă cel mai înalt grad de calitate, flexibilitate și rezistență la răsucire, asigurând astfel un flux constant de apă atunci când irigați grădini de dimensiune medie până la mare. În plus, stratul anti-UV rezistent la intemperii protejează materialul, iar stratul intermediar opac împiedică formarea algelor în furtun. Performanța Premium de 50 de metri impresionează și atunci când vine vorba de sănătate și durabilitate. Deoarece nu conține ftalați (<0.1%), cadmiu, bariu și fără plumb și are presiune de rupere de 45 bari și rezistență la temperatură ridicată de la -20 la + 60° C.