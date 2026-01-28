Furtun PrimFlex Plus 5/8" -50m

Furtunul de grădină Performance Plus 5/8" de 50 de metri lungime, realizat din material țesut multistrat ultra-robust. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire pentru un flux constant de apă.

Materialul său de înaltă calitate și multistratificat, cu o senzație îmbunătățită, face noul furtun de grădină Kärcher Performance Plus extrem de robust, flexibil și extrem de rezistent la îndoire. Acest lucru nu numai că îl face să stea mai confortabil în mână, dar asigură și că furtunul menține un flux constant de apă. Stratul exterior anti-UV rezistent la intemperii al furtunului de grădină de 50 de metri protejează materialul, iar stratul mijlociu opac previne formarea algelor în interiorul furtunului. Acest nou produs de la Kärcher, cu un diametru de 5/8", se mândrește și cu o rezistență impresionantă la temperatură între -20 și +60 °C precum și o presiune de spargere de 40 bar. În plus, furtunul durabil și de calitate nu conține ftalați (< 0,1%), cadmiu, bariu și plumb - ceea ce înseamnă că nu conține absolut nicio substanță dăunătoare pentru sănătatea umană Furtunul de 5/8" este ideal pentru udarea grădinilor medii spre mari și a altor spații. Kärcher furnizează furtunul cu o garanție de 15 ani.

Caracteristici si beneficii
Materiale cu mai multe straturi de înaltă calitate
  • Flexibilitate, rezistență și anti-răsucire pentru a garanta un debit optim de apă.
50 de metri
  • Pentru irigare în zone mari și grădini.
Materialul țesut de calitate conferă furtunului pereți ultrarezistenți, capabili să reziste la presiuni de până la 40 bar
  • Rezistență garantată.
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
  • Pentru a facilita utilizarea.
Rezistență la temperaturi ridicate de la -20 la +60 °C
  • Furtun de calitate.
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
  • Pentru o durată de funcționare foarte lungă.
Furtun de grădină de calitate fără ftalați (<0,1%), cadmiu, bariu și plumb
  • Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic.
Strat exterior anti-UV
  • Extrem de rezistent la intemperii.
15 ani garanție
  • Construit pentru a rezista și îndeplinește standarde de înaltă calitate.

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru 5/8″
Lungime furtun (m) 50
Culoarea Negru
Greutate (kg) 8
Greutate cu ambalaj (kg) 8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 390 x 390 x 190
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Pentru udarea plantelor în ghiveci
  • Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
