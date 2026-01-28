Materialul său de înaltă calitate și multistratificat, cu o senzație îmbunătățită, face noul furtun de grădină Kärcher Performance Plus extrem de robust, flexibil și extrem de rezistent la îndoire. Acest lucru nu numai că îl face să stea mai confortabil în mână, dar asigură și că furtunul menține un flux constant de apă. Stratul exterior anti-UV rezistent la intemperii al furtunului de grădină de 50 de metri protejează materialul, iar stratul mijlociu opac previne formarea algelor în interiorul furtunului. Acest nou produs de la Kärcher, cu un diametru de 5/8", se mândrește și cu o rezistență impresionantă la temperatură între -20 și +60 °C precum și o presiune de spargere de 40 bar. În plus, furtunul durabil și de calitate nu conține ftalați (< 0,1%), cadmiu, bariu și plumb - ceea ce înseamnă că nu conține absolut nicio substanță dăunătoare pentru sănătatea umană Furtunul de 5/8" este ideal pentru udarea grădinilor medii spre mari și a altor spații. Kärcher furnizează furtunul cu o garanție de 15 ani.