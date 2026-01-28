Furtun Primo Flex® Plus (5/8'' - 25m)

Caracteristici si beneficii
15 ani garanție
  • Durabilitate garantata
3 straturi
  • Rezistenta la rasuciri
Presiune de spargere 40 bar
  • Robustețe garantată
Furtun extrem de robust si flexibil, rezistent la indoire
  • Pentru a facilita utilizarea.
Rezistenta la temperaturi ridicate de la -20 la 65° C
  • Robustețe garantată
Fara plumb, cadmiu si bariu
  • Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu
Tesatura impletita cu fibra inovatoare galbena KEVLAR® de la DuPont™
  • Putere si durabilitate ridicata
Intermediar, fiind etans la lumina, previne dezvoltarea algelor in furtun
  • Durabilitate garantata
Furtun de gradina de calitate cu continut de ftalati < 0,1%
  • Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru 5/8″
Lungime furtun (m) 25
Culoarea Galben
Greutate (kg) 4
Greutate cu ambalaj (kg) 4,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 350 x 350 x 105

DuPont™ and Kevlar® sunt marci inregistrate ale E.I. du Pont de Nemours and Company.

Furtun Primo Flex® Plus (5/8'' - 25m)
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
  • Pentru udarea plantelor în ghiveci
  • Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova