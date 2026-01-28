Furtun Primo Flex® Plus (5/8'' - 25m)
Caracteristici si beneficii
15 ani garanție
- Durabilitate garantata
3 straturi
- Rezistenta la rasuciri
Presiune de spargere 40 bar
- Robustețe garantată
Furtun extrem de robust si flexibil, rezistent la indoire
- Pentru a facilita utilizarea.
Rezistenta la temperaturi ridicate de la -20 la 65° C
- Robustețe garantată
Fara plumb, cadmiu si bariu
- Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu
Tesatura impletita cu fibra inovatoare galbena KEVLAR® de la DuPont™
- Putere si durabilitate ridicata
Intermediar, fiind etans la lumina, previne dezvoltarea algelor in furtun
- Durabilitate garantata
Furtun de gradina de calitate cu continut de ftalati < 0,1%
- Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|5/8″
|Lungime furtun (m)
|25
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|350 x 350 x 105
DuPont™ and Kevlar® sunt marci inregistrate ale E.I. du Pont de Nemours and Company.
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.