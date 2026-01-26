Furtunul de calitate PrimoFlex®, cu un diametru de 1" și poate avea până la 50 m lungime, este perfect pentru udarea zonelor și grădinilor de orice dimensiune. Furtunul de grădină în trei straturi, cu plasă de armare rezistentă la presiune, nu numai că nu conține ftalați (< 0,1%), dar nu conține nici cadmiu, bariu sau plumb — ceea ce înseamnă că nu conține absolut nicio substanță care să dăuneze sănătății. Stratul exterior rezistent la intemperii și la razele UV protejează materialul, iar stratul intermediar opac împiedică formarea algelor în interiorul furtunului. Presiunea de străpungere este de 20 de bari. Furtunul este caracterizat, de asemenea, de o rezistență impresionantă la temperatură, cuprinsă între -20 și 65 °C. Furtunurile de grădină din gama de produse pentru udare oferite de Kärcher sunt extrem de flexibile, robuste și rezistente la strangulare. Durată lungă de viață plus manevrabilitate ușoară înseamnă o combinație câștigătoare.