Furtun PrimoFlex 1" 1m
Setul cu furtun de alimentare cu apă poate fi folosit nu numai ca furtun de alimentare pentru aparate de curățare cu presiune, ci și pentru udarea grădinii. Setul este gata pentru utilizare și cuprinde un furtun PrimoFlex® de 10 m fără ftalați (½”), un conector pentru furtun, un conector pentru furtun cu Aqua Stop și un racord universal pentru robinete fără filet. Reducția permite utilizarea adaptorului de robinet cu robinete care au un diametru exterior cuprins între 15 și 20 mm. Toate elementele pot fi cuplate fără a utiliza unelte.
Furtunul de calitate PrimoFlex®, cu un diametru de 1" și poate avea până la 50 m lungime, este perfect pentru udarea zonelor și grădinilor de orice dimensiune. Furtunul de grădină în trei straturi, cu plasă de armare rezistentă la presiune, nu numai că nu conține ftalați (< 0,1%), dar nu conține nici cadmiu, bariu sau plumb — ceea ce înseamnă că nu conține absolut nicio substanță care să dăuneze sănătății. Stratul exterior rezistent la intemperii și la razele UV protejează materialul, iar stratul intermediar opac împiedică formarea algelor în interiorul furtunului. Presiunea de străpungere este de 20 de bari. Furtunul este caracterizat, de asemenea, de o rezistență impresionantă la temperatură, cuprinsă între -20 și 65 °C. Furtunurile de grădină din gama de produse pentru udare oferite de Kärcher sunt extrem de flexibile, robuste și rezistente la strangulare. Durată lungă de viață plus manevrabilitate ușoară înseamnă o combinație câștigătoare.
Caracteristici si beneficii
3 straturi
- Rezistenta la rasuciri
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
- Pentru a facilita utilizarea.
Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C
- Foarte robust
Fara plumb, cadmiu si bariu
- Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic.
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
- Foarte durabil.
Furtun de gradina de calitate cu continut de ftalati < 0,1%
- Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic.
Strat exterior anti UV si rezistent la intemperii
- Foarte robust
Marfa la metru
- Furtunurile pot fi tăiate la lungimi individuale.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1″
|Lungime furtun (m)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|18
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|580 x 580 x 240
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.