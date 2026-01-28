Furtun PrimoFlex 5/8" -25m

Furtun de grădină de calitate de la Kärcher: noul furtun de grădină Performance Plus 5/8" cu lungimea de 25 de metri. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire – pentru debit constant de apă. Presiune de spargere 40 bar.

Pentru udare de înaltă performanță: furtunul de grădină de calitate Performance Plus 5/8" de 25 de metri lungime – ideal pentru udarea grădinilor mici și medii și a altor spații. Produs din material țesut de înaltă calitate și cu mai multe straturi, cu o senzație îmbunătățită: stratul exterior anti-UV rezistent la intemperii protejează materialul, iar stratul mijlociu opac previne formarea algelor în interiorul furtunului este ultra-robustă, flexibilă și extrem de rezistentă la îndoire – pentru un debit constant de apă, chiar și temperaturile cuprinse între -20 și +60 °C nu reprezintă un obstacol pentru un furtun de calitate , furtunul durabil nu conține ftalați (< 0,1%), cadmiu, bariu și plumb, ceea ce îl face complet sigur. Garanție de 15 ani pentru această grădină furtun.

Caracteristici si beneficii
Materiale cu mai multe straturi de înaltă calitate
  • Flexibilitate, rezistență și anti-răsucire pentru a garanta un debit optim de apă.
25 de metri
  • Pentru irigare în zone mari și grădini.
Materialul țesut de calitate conferă furtunului pereți ultrarezistenți, capabili să reziste la presiuni de până la 40 bar
  • Rezistență garantată.
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
  • Pentru a facilita utilizarea.
Rezistență la temperaturi ridicate de la -20 la +60 °C
  • Furtun de calitate.
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
  • Pentru o durată de funcționare foarte lungă.
Furtun de grădină de calitate fără ftalați (<0,1%), cadmiu, bariu și plumb
  • Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic.
Strat exterior anti-UV
  • Extrem de rezistent la intemperii.
15 ani garanție
  • Construit pentru a rezista și îndeplinește standarde de înaltă calitate.

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru 5/8″
Lungime furtun (m) 25
Culoarea Negru
Greutate (kg) 4
Greutate cu ambalaj (kg) 4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 360 x 360 x 115
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Pentru udarea plantelor în ghiveci
  • Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
