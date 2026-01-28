Performance Premium 5/8" de la Kärcher nu este un furtun de grădină obișnuit. Fabricat dintr-un material țesut inovator cu tehnologie anti-torsionare Kärcher Premium, oferă robustețe maximă, flexibilitate și rezistență la îndoire. Furtunul asigură astfel un flux continuu de apă la udare. Suprafețele și grădinile de dimensiuni mici și medii În plus, stratul exterior anti-UV rezistent la intemperii protejează materialul, iar stratul mijlociu opac previne formarea algelor. În interiorul furtunului, Kärcher oferă o garanție impresionantă de 18 ani. Furtunul Performance Premium, cu o lungime de 25 de metri, are un punctaj foarte bun în ceea ce privește sănătatea și durabilitatea datorită faptului că nu conține ftalați (< 0,1%), cadmiu, bariu. și plumb. Alte caracteristici de performanță includ o presiune de spargere de 40 bar și o rezistență impresionantă la temperatură de la -20 la +60 °C.