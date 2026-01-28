Furtun PrimoFlex Premium 5/8" -50m
Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 50 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.
Performance Premium 5/8" de la Kärcher nu este un furtun de grădină obișnuit. Fabricat dintr-un material țesut inovator cu tehnologie anti-torsionare Kärcher Premium, oferă robustețe maximă, flexibilitate și rezistență la îndoire. Furtunul asigură astfel un flux continuu de apă la udare. grădini medii până la mari și alte spații În plus, stratul exterior anti-UV rezistent la intemperii protejează materialul, iar stratul mijlociu opac previne formarea algelor în interior. Acesta este motivul pentru care Kärcher oferă o garanție impresionantă de 18 ani Furtunul Performance Premium, cu o lungime de 50 de metri, are un punctaj foarte bun în ceea ce privește sănătatea și durabilitatea datorită faptului că nu conține ftalați (< 0,1%), cadmiu, bariu și plumb. Alte caracteristici de performanță includ o presiune de spargere de 35 bar și o rezistență impresionantă la temperatură de la -20 la +60 °C.
Caracteristici si beneficii
18 ani garanție
- Construit pentru a rezista și îndeplinește standarde de înaltă calitate.
50 de metri
- Pentru irigare în zone mari și grădini.
Materialul țesut de calitate conferă furtunului pereți ultrarezistenți, capabili să reziste la presiuni de până la 40 bar
- Robustețe garantată
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
- Pentru a facilita utilizarea.
Rezistență la temperaturi ridicate de la -20 la +60 °C
- Furtun de calitate.
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
- Pentru o durată de funcționare foarte lungă.
Fără ftalați (<0,1%), cadmiu, bariu și fără plumb
- Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic.
Strat exterior anti-UV
- Extrem de rezistent la intemperii.
Tehnologie anti-torsiune Karcher Premium
- Flexibil și rezistent la răsucire, pentru un debit optim de apă fără buclă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|5/8″
|Lungime furtun (m)
|50
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|9,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|390 x 390 x 210
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari