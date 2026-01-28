Furtun PrimoFlex Premium 5/8" -50m

Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 50 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.

Performance Premium 5/8" de la Kärcher nu este un furtun de grădină obișnuit. Fabricat dintr-un material țesut inovator cu tehnologie anti-torsionare Kärcher Premium, oferă robustețe maximă, flexibilitate și rezistență la îndoire. Furtunul asigură astfel un flux continuu de apă la udare. grădini medii până la mari și alte spații În plus, stratul exterior anti-UV rezistent la intemperii protejează materialul, iar stratul mijlociu opac previne formarea algelor în interior. Acesta este motivul pentru care Kärcher oferă o garanție impresionantă de 18 ani Furtunul Performance Premium, cu o lungime de 50 de metri, are un punctaj foarte bun în ceea ce privește sănătatea și durabilitatea datorită faptului că nu conține ftalați (< 0,1%), cadmiu, bariu și plumb. Alte caracteristici de performanță includ o presiune de spargere de 35 bar și o rezistență impresionantă la temperatură de la -20 la +60 °C.

Caracteristici si beneficii
18 ani garanție
  • Construit pentru a rezista și îndeplinește standarde de înaltă calitate.
50 de metri
  • Pentru irigare în zone mari și grădini.
Materialul țesut de calitate conferă furtunului pereți ultrarezistenți, capabili să reziste la presiuni de până la 40 bar
  • Robustețe garantată
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
  • Pentru a facilita utilizarea.
Rezistență la temperaturi ridicate de la -20 la +60 °C
  • Furtun de calitate.
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
  • Pentru o durată de funcționare foarte lungă.
Fără ftalați (<0,1%), cadmiu, bariu și fără plumb
  • Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic.
Strat exterior anti-UV
  • Extrem de rezistent la intemperii.
Tehnologie anti-torsiune Karcher Premium
  • Flexibil și rezistent la răsucire, pentru un debit optim de apă fără buclă.

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru 5/8″
Lungime furtun (m) 50
Culoarea Negru
Greutate (kg) 9,5
Greutate cu ambalaj (kg) 9,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 390 x 390 x 210
Furtun PrimoFlex Premium 5/8" -50m
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Pentru udarea plantelor în ghiveci
  • Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova