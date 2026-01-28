Furtun PrimoFlex® 1/2" - 15 m

Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 15 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 22 bar.

Furtunul de calitate PrimoFlex®, 1/2" în diametru și 15 m lungime, este perfect pentru udarea suprafețelor mici și medii și a grădinilor. Furtunul de grădină cu trei straturi, cu armătură țesătă rezistentă la presiune, nu conține ftalați (< 0,1 %), cadmiu, bariu și plumb – ceea ce înseamnă că nu conține absolut substanțe dăunătoare pentru sănătatea umană. Stratul exterior anti-UV rezistent la intemperii protejează materialul, iar stratul mijlociu opac previne acumularea algelor în interiorul furtunului acest furtun de grădină flexibil Furtunurile de grădină din linia de udare Kärcher sunt excepțional de flexibile, robuste și rezistente la îndoire. durată lungă de viață și manevrare simplă Kärcher: alegerea înțeleaptă pentru nevoile dumneavoastră de udare.

Caracteristici si beneficii
12 ani garantie
  • Durabilitate
Trei straturi
  • Rezistenta la rasuciri
Presiune de spargere 22 bar
  • Robustețe garantată
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
  • Pentru a facilita utilizarea.
Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C
  • Robustețe garantată
Fără cadmiu, bariu și plumb
  • Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic.
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
  • Robustete si durata lunga de viata garantate
Furtun de gradina de calitate cu continut de ftalati < 0,1%
  • Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic.
Strat exterior anti UV si rezistent la intemperii
  • Robustețe garantată

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru 1/2″
Lungime furtun (m) 15
Culoarea Galben
Greutate (kg) 1,7
Greutate cu ambalaj (kg) 1,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 294 x 294 x 121
Furtun PrimoFlex® 1/2" - 15 m
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Pentru udarea plantelor în ghiveci
  • Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova