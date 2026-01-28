Furtunul de calitate PrimoFlex®, 1/2" în diametru și 15 m lungime, este perfect pentru udarea suprafețelor mici și medii și a grădinilor. Furtunul de grădină cu trei straturi, cu armătură țesătă rezistentă la presiune, nu conține ftalați (< 0,1 %), cadmiu, bariu și plumb – ceea ce înseamnă că nu conține absolut substanțe dăunătoare pentru sănătatea umană. Stratul exterior anti-UV rezistent la intemperii protejează materialul, iar stratul mijlociu opac previne acumularea algelor în interiorul furtunului acest furtun de grădină flexibil Furtunurile de grădină din linia de udare Kärcher sunt excepțional de flexibile, robuste și rezistente la îndoire. durată lungă de viață și manevrare simplă Kärcher: alegerea înțeleaptă pentru nevoile dumneavoastră de udare.