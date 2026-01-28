PrimoFlex® 1/2" - 25 m
Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 25 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 24 bar.
Furtunul de calitate PrimoFlex®, care măsoară 1/2" în diametru și 25 m lungime, este perfect pentru udarea suprafețelor mici și mari și a grădinilor. Furtunul de grădină cu trei straturi, cu armătură țesătă rezistentă la presiune, nu conține ftalați (< 0,1 %), cadmiu, bariu și plumb – ceea ce înseamnă că nu conține absolut substanțe dăunătoare pentru sănătatea umană. Stratul exterior anti-UV rezistent la intemperii protejează materialul, iar stratul mijlociu opac previne acumularea algelor în interiorul furtunului. Presiunea de spargere este de 24 bari acest furtun de grădină flexibil Furtunurile de grădină din linia de udare Kärcher sunt excepțional de flexibile, robuste și rezistente la îndoire. durată lungă de viață și manevrare simplă Kärcher: alegerea înțeleaptă pentru nevoile dumneavoastră de udare.
Caracteristici si beneficii
12 ani garantie
- Durata lunga de viata.
3 straturi
- Rezistent la indoire
Presiune de spargere 22 bar
- Robustete garantata
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
- Pentru a facilita utilizarea.
Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C
- Robustete garantata
Fara cadmiu, bariu si plumb
- Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic.
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
- Robustete garantata si durabilitate
Furtun de gradina de calitate cu continut de ftalati < 0,1%
- Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic.
Strat exterior anti UV si rezistent la intemperii
- Robustete garantata
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1/2″
|Lungime furtun (m)
|25
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|2,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|289 x 289 x 142
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.