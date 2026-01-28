PrimoFlex® hose 5/8" - 15 m
Lungime de 15 m, rezistent la temperatură și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane: Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (5/8") cu plasă de armare rezistentă la presiune și o presiune de spargere de 22 bar.
Furtunul de calitate PrimoFlex® de la Kärcher, cu un diametru de 5/8" și o lungime de 15 metri, garantează o durată lungă de viață, este foarte ușor de manevrat și este potrivit pentru udarea suprafețelor mici și mijlocii și a grădinilor. Cele trei Furtunul de grădină în strat cu armătură țesătă rezistentă la presiune nu conține ftalați (< 0,1%), cadmiu, bariu și plumb - ceea ce înseamnă că nu conține absolut nicio substanțe dăunătoare pentru sănătatea umană Materialul este protejat în mod ideal datorită stratului exterior rezistent la intemperii și stratul intermediar opac previne formarea de alge în interiorul furtunului Rezistent la temperaturi de la 0 la +40 °C Oferim o garanție de 12 ani pentru acest furtun flexibil de grădină excepțional de flexibil, robust și rezistent la îndoire.
Caracteristici si beneficii
12 ani garantie
- Durabilitate
Trei straturi
- Rezistenta la rasuciri
Presiune de spargere 22 bar
- Robustețe garantată
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
- Pentru a facilita utilizarea.
Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C
- Robustețe garantată
Fara cadmiu, bariu si plumb
- Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic.
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
- Robustete si durata lunga de viata garantate
Furtun de gradina de calitate cu continut de ftalati < 0,1%
- Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic.
Strat exterior anti UV si rezistent la intemperii
- Robustețe garantată
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|5/8″
|Lungime furtun (m)
|15
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|2,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|370 x 370 x 100
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.