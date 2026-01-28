PrimoFlex® hose 5/8" - 15 m

Lungime de 15 m, rezistent la temperatură și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane: Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (5/8") cu plasă de armare rezistentă la presiune și o presiune de spargere de 22 bar.

Furtunul de calitate PrimoFlex® de la Kärcher, cu un diametru de 5/8" și o lungime de 15 metri, garantează o durată lungă de viață, este foarte ușor de manevrat și este potrivit pentru udarea suprafețelor mici și mijlocii și a grădinilor. Cele trei Furtunul de grădină în strat cu armătură țesătă rezistentă la presiune nu conține ftalați (< 0,1%), cadmiu, bariu și plumb - ceea ce înseamnă că nu conține absolut nicio substanțe dăunătoare pentru sănătatea umană Materialul este protejat în mod ideal datorită stratului exterior rezistent la intemperii și stratul intermediar opac previne formarea de alge în interiorul furtunului Rezistent la temperaturi de la 0 la +40 °C Oferim o garanție de 12 ani pentru acest furtun flexibil de grădină excepțional de flexibil, robust și rezistent la îndoire.

Caracteristici si beneficii
12 ani garantie
  • Durabilitate
Trei straturi
  • Rezistenta la rasuciri
Presiune de spargere 22 bar
  • Robustețe garantată
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
  • Pentru a facilita utilizarea.
Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C
  • Robustețe garantată
Fara cadmiu, bariu si plumb
  • Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic.
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
  • Robustete si durata lunga de viata garantate
Furtun de gradina de calitate cu continut de ftalati < 0,1%
  • Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic.
Strat exterior anti UV si rezistent la intemperii
  • Robustețe garantată

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru 5/8″
Lungime furtun (m) 15
Culoarea Galben
Greutate (kg) 2,2
Greutate cu ambalaj (kg) 2,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 370 x 370 x 100
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Pentru udarea plantelor în ghiveci
  • Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
