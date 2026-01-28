Furtunul de calitate PrimoFlex® de la Kärcher, cu un diametru de 5/8" și o lungime de 15 metri, garantează o durată lungă de viață, este foarte ușor de manevrat și este potrivit pentru udarea suprafețelor mici și mijlocii și a grădinilor. Cele trei Furtunul de grădină în strat cu armătură țesătă rezistentă la presiune nu conține ftalați (< 0,1%), cadmiu, bariu și plumb - ceea ce înseamnă că nu conține absolut nicio substanțe dăunătoare pentru sănătatea umană Materialul este protejat în mod ideal datorită stratului exterior rezistent la intemperii și stratul intermediar opac previne formarea de alge în interiorul furtunului Rezistent la temperaturi de la 0 la +40 °C Oferim o garanție de 12 ani pentru acest furtun flexibil de grădină excepțional de flexibil, robust și rezistent la îndoire.