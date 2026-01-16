Set cu furtun și conectoare universale 30m
Caracteristici si beneficii
Sistem cu prindere rapida
- Potrivit pentru toate marcile cunoscute
Duza pulverizare
- Tipul de stropire poate fi modificat de la dur pana la moale
Cupla furtun universala 2.645-191.0
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1/2″
|Lungime furtun (m)
|30
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|3,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 380 x 120
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Echipament
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct