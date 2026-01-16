Set cu furtun și conectoare universale 30m

Caracteristici si beneficii
Sistem cu prindere rapida
  • Potrivit pentru toate marcile cunoscute
Duza pulverizare
  • Tipul de stropire poate fi modificat de la dur pana la moale
Cupla furtun universala 2.645-191.0
  • Potrivit pentru toate marcile cunoscute

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru 1/2″
Lungime furtun (m) 30
Culoarea Galben
Greutate (kg) 3,5
Greutate cu ambalaj (kg) 3,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 380 x 380 x 120

Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.

Echipament

  • Model de pulverizare: jet conic
  • Model de pulverizare: jet punct
CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

