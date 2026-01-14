Set cu furtun speralizat și pistol 10 m Plus
10 m furtun spirala, pistol de pulverizare multifuncțional, conector furtun cu protecție impotriva rasucirii, conector furtun cu protecție impotriva rasucirii ș cu iAqua Stop, conector G3/4.
Noul set cu furtun in spirala este perfect pentru irigarea regulata in gradini mici, pe terase, balcoane, sau in locuri de camping. Zilele cand pierdeai timp și faceai efort cu galeti de udare sau cu furtunul, sunt de mult apuse.Setul Karcher cu furtun spirala este o soluție la îndemână, care este gata de utilizare în orice moment, pentru orice fel de udare .Caracteristici : 10 m, furtun în spirală, fara pfalati, rezistent la UV, pistol de pulverizare multi-funcțional, 1 x furtun spiralat cu conector , 1 x furtun spiralat cu cupla Aqua Stop, adaptor robinet 3/4. Mulțumită pistolului de pulverizare multi-funcțional furnizat, chiar și impuritățile grosiere pot fi îndepărtate fără efort de pe unelte de grădina sau alte obiecte. Dupa utilizare, furtunul iși recapata forma compacta
Caracteristici si beneficii
Dupa folosire, furtunul redevine compact
- Depozitarea optima pentru o gradina ordonata
Furtun spiralat rezistent la UV, rezistent la gâtuire (10 m)
- Fara pericol pentru sanatate
Pistol multifunctional cu 4 moduri de pulverizare
1 x Conector furtun cu protectie la indoire
1 x Conector furtun cu protectie la indoire si Aqua Stop
Adaptor robinet G3/4
Fara strangere/desfacere incomoda a furtunului / a nu se cara canistre de apa grele
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|0,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|560 x 95 x 95
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Echipament
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
- Model de pulverizare: aspersor
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.