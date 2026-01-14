Noul set cu furtun in spirala este perfect pentru irigarea regulata in gradini mici, pe terase, balcoane, sau in locuri de camping. Zilele cand pierdeai timp și faceai efort cu galeti de udare sau cu furtunul, sunt de mult apuse.Setul Karcher cu furtun spirala este o soluție la îndemână, care este gata de utilizare în orice moment, pentru orice fel de udare .Caracteristici : 10 m, furtun în spirală, fara pfalati, rezistent la UV, pistol de pulverizare multi-funcțional, 1 x furtun spiralat cu conector , 1 x furtun spiralat cu cupla Aqua Stop, adaptor robinet 3/4. Mulțumită pistolului de pulverizare multi-funcțional furnizat, chiar și impuritățile grosiere pot fi îndepărtate fără efort de pe unelte de grădina sau alte obiecte. Dupa utilizare, furtunul iși recapata forma compacta