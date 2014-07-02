Set de furtunuri 1/2'' - 20m

Set de furtunuri cu furtun standard de 20 m (1/2"), pistol de pulverizare, racord de robinet cu filet 3/4" cu reductie cu filet 1/2", racord de furtun universal si racord universal cu Aqua Stop.

Set cu furtun ideal pentru incepatori. Setul include furtun standard de 20 m (1/2"), un pistol de pulverizare, un conector de robinet cu filet 3/4 cu reductie cu filet 1/2", un conector de furtun universal si un conector de furtun cu Aqua Stop. Furtunurile de gradina Karcher sunt flexibile, durabile si nu se indoaie. Avantajele sunt clare: durabil si simplu de manevrat pentru o gradina perfecta. Irigarea cu Karcher, este metoda inteligenta de irigare!

Caracteristici si beneficii
Furtun standard 1/2", 20 m
  • Set ideal pentru incepatori
Sistem cu prindere rapida
  • Potrivit pentru toate marcile cunoscute
Pistol pulverizator cu jet ajustabil
  • Tipul de stropire poate fi modificat de la dur pana la moale
Cupla furtun universala 2.645-191.0
  • Potrivit pentru toate marcile cunoscute

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru 1/2″
Lungime furtun (m) 20
Dimensiune filet G3/4
Culoarea Galben
Greutate (kg) 2,2
Greutate cu ambalaj (kg) 2,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 360 x 360 x 100

Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.

Echipament

  • Model de pulverizare: jet conic
  • Model de pulverizare: jet punct
Set de furtunuri 1/2'' - 20m
Set de furtunuri 1/2'' - 20m
Masini compatibile
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova