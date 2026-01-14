Set furtun de racordare
Racord cu robinet G3 / 4 cu reductor G1 / 2, cuplaj universal pentru 2 x furtun și furtun PrimoFlex® 1,5 m (5/8 ") Pentru conectarea caruciorului de furtun si a tamburului la robinet.
Set pentru conectarea cărucioarelor de furtun la robinet. Set-ul include un adaptor la robinet G3 / 4 cu reductor G1 / 2, două cuple rapide universale de furtun și un furtun PrimoFlex® de 1,5 m (5/8 "). Furtunurile de grădină ale liniei de irigație Kärcher sunt extrem de flexibile, robuste și rezistente. Avantajele sunt evidente, o durată de viață lungă și o manevrare ușoară.
Caracteristici si beneficii
Furtun 5/8" s PrimoFlex®, 1,5 m
2 x cupla furtun universala 2.645-191.0
- Adecvat pentru toate furtunurile de gradina
Pentru cuplarea carutului si a suportului pentru furtun cu robinetul pentru apa
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|5/8″
|Lungime furtun (m)
|1,5
|Dimensiune filet
|G3/4
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|210 x 210 x 58
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.