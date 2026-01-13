Programatorul de udare A SensoTimer ST6 și ST6 Duo eco!logic cu control de umiditate. Senzorii incluși în setul de livrare masoara nivelul de umiditate a solului și a trimite această valoare prin radio către SensoTimer. Tampoanele senzorului trebuie să fie în contact cu solul, în scopul de a lua măsurători, si trebuie înlocuite o dată pe an, cu unele de rezerva pentru a ne asigura că sistemul funcționează fără probleme. Tampoanele de senzori pot fi înlocuite rapid și ușor cu ajutorul unei șurubelnițe. Acest lucru implică desurubare două șuruburi pe partea din spate a senzorului, scoate capacul frontal și scoaterea lor. Vechiul tampon poate apoi fi ușor înlocuit cu unul nou. În cele din urmă, capacul senzorului este remontat și fixat în poziție cu ajutorul șuruburilor de pe partea din spate. Terminat.