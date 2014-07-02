Detergent pentru suprafete din lemn, 5l

Solutie de curatare pentru toate suprafetele de lemn tratate sau netratate rezistente la apa precum mobilierul de gradina, pardoseala din lemn si terase. Foarte eficient si protectiv pentru material.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 5
Unitate ambalare (Bucată) 1
Greutate (kg) 5
Greutate cu ambalaj (kg) 5,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 192 x 145 x 248
Produs
  • Pentru curatarea tuturor suprafetelor din lemn sensibile si rezistente la apa, utilizabil universal
  • Indeparteaza murdariri cu ulei, grasimi si minerale
  • Elimina algele, funinginea sau reziduurile minerale
  • Curățare rapidă și eficientă în combinație cu un aparat de curățat cu înaltă presiune Kärcher
  • Deosebit de bland cu materialele
  • Valoarea pH cca 9 solutia concentrata
  • Agent de curățare gata pentru utilizare (RTU)
  • Poate fi utilizat și manual
  • Conceput pentru dispozitivele Kärcher cu compatibilitate garantată a materialelor
  • Fabricat în Germania
Detergent pentru suprafete din lemn, 5l
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
  • P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
  • EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.
Domenii de intrebuintare
  • Podele lemn
  • Terasa
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
Accesorii
CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

