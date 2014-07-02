Solutie de curatat lemnul Plug 'n' Clean, 1l

Solutie puternica de curatat lemnul cu formula unica 3 in 1, care ofera o eficienta de curatare exceptionala, datorita dizolvantului activ al murdariei, precum si o formula de protectie UV si de ingrijire intensa. Pentru curatare, ingrijire si protectie extrem de eficiente intr-un singur produs. Se poate utiliza pe toate suprafetele exterioare din lemn tratat si netratat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 1
Unitate ambalare (Bucată) 6
Greutate (kg) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 100 x 100 x 215
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe din lemn
  • Case din lemn
