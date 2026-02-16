Soluție de impermeabilizare pentru suprafețe din exterior RM 542, 1l

Această soluție de impermeabilizare este extrem de eficientă, menține aspectul suprafețelor din exterior, revitalizează culoarea, oferă protecție împotriva factorilor de mediu și impresionează prin performanța sa pe zone mari.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 1
Unitate ambalare (Bucată) 6
Greutate (kg) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 100 x 100 x 215
Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe din piatră
  • Suprafețe din lemn
  • Suprafețe textile
  • Plastic
  • Metal
