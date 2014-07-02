Solutie de curățat materiale din plastic 3-în-1 RM 613, 1l

Agent de curățare a suprafetelor din plastic cu o formulă unică 3-în-1, care oferă performanțe de curățare excepționale, precum și o formulă de protecție a culorilor și materialelor. Pentru eficiență de curățare, îngrijire și protecție excepționale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobila de gradina, pe rame de ferestre din PVC si pe alte suprafete din plastic.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 1
Unitate ambalare (Bucată) 6
Greutate (kg) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 100 x 100 x 215
Solutie de curățat materiale din plastic 3-în-1 RM 613, 1l
Solutie de curățat materiale din plastic 3-în-1 RM 613, 1l
Solutie de curățat materiale din plastic 3-în-1 RM 613, 1l
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Rame de ferestre
  • Suprafețe din plastic
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova